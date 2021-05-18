В Белокуракино планируют создать сельскохозяйственный рынок

Одной из главных проблем сельского хозяйства Белокуракинщины является сфера сбыта сельскохозяйственной продукции. Отсутствие эффективных, доступных, не запрещенных для мелкого товаропроизводителя каналов реализации сельскохозяйственной продукции, заставляет товаропроизводителя использовать неорганизованные пути сбыта, а потребителей, в свою очередь, покупать продукцию в магазинах часто сомнительного качества по более высоким ценам. В виду этого, Белокуракинский поселковый совет взял участие в проекте «Создание сельскохозяйственного рынка в поселке Белокуракино».

Об этом пишет газета “Життя Білокуракінщини”.

«В связи с высоким уровнем безработицы в громаде большинство населения занимается личным крестьянским хозяйством – выращиванием овощей, животноводством. Значительное количество населения занимается пчеловодством. Возможность продавать излишки сельхозпродукции является дополнительным источником дохода. Сейчас в поселке остро стоит проблема отсутствия сельскохозяйственного рынка для реализации продукции, на сегодняшний день население использует стихийный рынок, который не соответствует санитарным условиям. Отсутствие благоприятных условий для экономического развития вызывает отток за пределы громады населения, ограничивает развитие существующих предприятий и привлечения иностранных инвесторов, а также имеет негативные демографические последствия, чем вызывает дополнительные расходы местного бюджета. Поэтому органы местного самоуправления, учитывая инициативу общественности, считают необходимым решить эту проблему, путем направления бюджетных средств и привлечения грантовой и благотворительной помощи », – рассказала журналистам начальница отдела социально-экономического развития Белокуракинской поселковой ТГ Елена Трубачева.

Предполагается, что рынок будет размещен на земельном участке коммунальной собственности, в поселке Белокуракино коммунальным предприятием «Белокуракино-Коммунсервис», которое в дальнейшем будет эксплуатировать этот объект и осуществлять его содержание. Запланированная площадь – 900 кв.м.

Обслуживать рынок будут за счет минимальной платы за торговые места. В штате коммунального предприятия будут созданы дополнительные рабочие места – 2 рабочих, которые будут обслуживать рынок и прилегающую территорию, заниматься уборкой и вывозом мусора.

Контролировать качество продукции и проводить проверки на будущих социальных торговых рядах будет Госдпродпотребслужба. Проект планируется реализовать при финансовой поддержке Агентства по международному развитию Великобритании и Швейцарского агентства развития и сотрудничества Датской Совета по делам беженцев – Датской Группы по разминированию (DRC-DDG).



“За счет грантовых средств, а необходимая сумма помощи составляет 800 тыс.грн., предполагается приобрести необходимые материалы для обустройства социальных торговых рядов. Уже осуществлены подготовительные работы на соответствующем участке – расчищено от лишней растительности и спланирована основа. В дальнейшем планируется обустроить тротуары и торговые модули, по предварительным расчетам в количестве 20 штук. Провести необходимые работы по благоустройству с учетом доступности для людей с инвалидностью, и обеспечением необходимых санитарных и экологических норм. Для этого планируется обустроить санитарный узел с туалетом и умывальником, который находится на расстоянии около 70м”, – пишут журналисты.

За средства местного бюджета в рамках софинансирования будут осуществляться работы по планированию профиля основания, укладка тротуарной плитки, монтаж освещения, обустройство туалета (санация существующего, капитальный ремонт, монтаж умывальников, установка ограждения).

Предварительно реализация проекта займет 6 месяцев.