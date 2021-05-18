“А в СМИ ЛНР тишь да благодать”: к протестам на алчевском меткомбинате присоединился еще один цех

К забастовке на “Алчевском металлургическом комбинате”, который находится на временно неподконтрольной территории Луганщины, вчера, 17 мая, присоединился коксовый цех №2.

Такой информацией располагает источник “Тайны Луганской Республики” в телеграм-канале.

“Есть информация, что сегодня (18 мая, – ред.) будет выплачено 50% от з/п важным цехам и 15% всем остальным. Кто окажется важным, а кто нет, пока неизвестно”, – сказано в сообщении.

По данным источника, за 25 дней забастовки ни один из так называемых “чиновников” не посетил предприятие, чтобы поговорить с работниками и помочь решить проблемы. “В СМИ ЛНР тишь да благодать, все старательно делают вид, что ничего не происходит. Зато о праздниках никто не забывает”, – говорится в сообщении.

Это при том, что на этой неделе ни один филиал ЗАО “Внешторгсервис” не получил процентов по заработной плате. А на некоторых предприятиях даже не отдали долги по заработной плате за ноябрь.