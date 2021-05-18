В ОРЛО на “военной базе” подстрелили в шею 15-летнюю девушку

18 апреля 15-летняя девушка получил ранения в результате стрельбы возле временно неподконтрольного города Вознесеновка (быв. Червонопартизанск).

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 17 мая.

Так, 27 апреля медики больницы города Должанск (бывш. Свердловск) рассказали наблюдателям, что 18 апреля девочку (15 лет) госпитализировали с огнестрельным ранением шеи и травмой позвоночника. Впоследствии ее перевели в больницу в н. п. Луганск (неподконтрольный правительству).



14 мая в Вознесеновке мужчина (30-39 лет), который представился отцом раненой девочки, рассказал команде СММ, что 18 апреля его дочь вместе с некоторыми друзьями посещала знакомого на объекте военного типа в Вознесеновке. По его словам, был произведен выстрел и девочка получила ранения. Впоследствии ее госпитализировали.