Глава “Укравтодора” проверил ход ремонтных работ на дорогах Луганщины

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Председатель “Укравтодора” Александр Кубраков лично проверил дороги «Большого строительства» на Луганщине.


Об этом Александр Кубраков написал в заметке на своей странице в Facebook, передает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Он сообщил, что у него получились насыщенные выходные – 19 часов дорогами Луганщины, Донетчины и Харьковщины.


Начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер сопровождал главу Укравтодора Александра Кубракова на дорогах Луганщины.

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Александр Кубраков отметил, что «еще недавно из этих трех областей худшие дороги были в Луганской – за последние 10 лет суммарно здесь было обновлено лишь 132,9 км, а за 2021-2021 получится в 4 раза больше». В прошлом году в приоритете была дорога из КПП «Станица Луганская» в Северодонецк, основной путь, которым пользуются украинцы из временно оккупированных территорий к свободной Украине.


Александр Кубраков рассказал, что во время проведения работ на дороге Р-22, были установлены новые остановки: «Вспоминая мой недавний пост о мозаичных остановочных комплексах – здесь мы имели социальный эксперимент с размещением современных городских остановок посреди поля, проверил – остановки стоят невредимы».

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По словам главы Укравтодора, «и в Донецкой области, и на Луганщине в 2021 мы продолжаем обновлять дороги по маршрутным принципу -« Лисичанск – Бахмут »,« Покровск – Бахмут »,« Старобельск – Новоайдар », дорогу Н-26 от Сватово до Старобельска и Беловодска. В прошлом году завершили ремонт 68 км Н-26, по 2021 план обновить еще 100 км до границы с Россией в Меловом ».

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Александр Кубраков рассказал также, что «в Донецкой области в 2020, кроме дорог, был фокус на мостах, разрушенных войной. В этом году начинаем масштабный проект на М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на маршруте от Запорожской области в Мариуполь. В рамках Национальной программы восстановления мостов обновим еще 12 искусственных транспортных сооружений ».

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«В своем путешествии от Беловодска доехали до Станицы Луганской и КПВВ в Счастье, проехали в Северодонецк. Далее – от Лисичанска до Бахмута, а от Бахмута через Константиновку в Авдеевку. В Авдеевке мы тоже имеем важный проект – планируем принять на баланс Укравтодора часть дороги, которая имеет критическое значение для жителей Авдеевки и наших военных », – отметил Александр Кубраков.

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Александр Кубраков сообщил: «Проехали несколько передовых позиций 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, настроение у наших защитников боевой. Было приятно снова увидеться с командиром бригады Дмитрий Кащенко. Возвращались в Харьков через Славянск и Краматорск. Наблюдая за ремонтами на Востоке, остро понимаешь цель Большого строительства – Сшить Украину ».