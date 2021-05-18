СМИ обнародовали возможные телефонные разговоры Медведчука в 2014 году (ВИДЕО)

В информационном пространстве всплыли аудиозаписи разговоров, на которых, вероятно, председатель политсовета “Оппозиционной платформы — За жизнь”, кум президента РФ Виктор Медведчука общается с российскими и “донбасскими” деятелями.

Соответствующие записи обнародовал проект Bihus.info, информирует “ДС”.

Ведущий проекту Денис Бигус утверждает, что на аудиозаписях, которые были сделаны в 2014 году, можно услышать голос именно Виктора Медведчука. Он ведет переговоры как с российской стороной, так и с представителями “Л-ДНР”. Также среди опубликованных разговоры с тем, кого СМИ называют членом медведчуковского “Украинского выбора” Дмитрием Дорошенко.

Журналисты уверяют, что получили десятки часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука, все из которых — на российских номерах