В Новопскове заработала новая амбулатория. ВИДЕО

В Новопскове, что на Луганщине, врачи амбулатории начали работать в новом здании. Его возвели по программе “Сельская медицина” еще в конце 2019-го года, но переехать в новые кабинеты медики смогли только сейчас.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне.

Татьяна с сыновьями-дошкольниками уже успела побывать на приеме в новой амбулатории.

“Хорошие условия, все чисто, аккуратно, все хорошо – европейское, одним словом. Хорошо там, где чисто”, – говорит местная жительница Татьяна Репкина.

В Новопсковской амбулатории работают 4 педиатра и 7 семейных врачей. Одна из них – Ярослава Светлицкая – пациентов лечит пятый год. Теперь уже в новом кабинете.

“За 5 лет я сменила три кабинета. У меня, как у семейного врача, к сожалению, не было постоянного места рабочего. Я” путешествовала “поликлиникой”. Когда я попала на свое полноценное рабочее место, для меня это было очень приятно”, – рассказывает семейная врач Ярослава Светлицкая.

Амбулатория обслуживает 16 000 человек. Новое здание утепленное, есть пандус, к педиатрам отдельный вход. Также врачи получили авто Рено Дастер, чтобы ездить на вызовы.

“В данной амбулатории на текущий момент развернуты службы педиатрических и семейных врачей, а также у нас есть кабинет ЭКГ. В будущем планируем открыть свою клиническую лабораторию, а также манипуляционный кабинет и стационар дневного пребывания”, – рассказывает и. о. главного врача КНП “Новопсковский Центр первичной медико-санитарной помощи” Эдуард Чугай.

На новое здание для медиков потратили 13,7 млн гривен, из них 1,3 миллиона из бюджета громады. Возвели его в конце 2019 по программе “Сельская медицина”. Но работать в новострое врачи начали только в этом году.

“Не имея юридического лица – Центра первичной медицины – и имея здание, мы понимали, что лучший вариант будет получить существующую районную структуру на баланс поселкового совета, в управление поселкового совета, и Новопсковскую амбулаторию разместить в этом здании”, – говорит Новопсковский поселковый председатель Вадим Гаев.

Из районного в управление поселкового совета, по словам Вадима Гаева, Центр первичной медицины передали в начале 2021 года.