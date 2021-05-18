“Игры Кремля меняют характер”, – эксперт об изменении на Донбассе

РФ начинает вовлекать жителей ОРДЛО в легитимные политические процессы. Пока открыто на оккупированной территории Донбассе не создают избирательные участки, однако, судя по последним заявлениям, отдаленное или даже личное голосование на выборах в Госдуму намерены обеспечить.

Политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что “внутренние игры Кремля приобретают иной характер”, передает Диалог.

За последний год произошло какое-то важное изменение, после которого Кремль переориентировался на опущение “железного занавеса” и преобразования РФ в закрытый анклав жесткого авторитаризма.

“Путин вышел на финишную прямую и логика его поведения определяется исключительно инстинктом самосохранения. Соответственно, заигрывание с недореспубликами в “признание независимости и суверенного выбора” больше не входит в круг интересов Кремля”, – отметил эксперт.

Для Украины новый подход Москвы создает еще одну точку напряженности. Теперь любая акция Украины в отношении оккупированных территорий будет якобы акцией против граждан России. Москва получит повод “угрожать очередной вооруженной эскалацией на границах. Или даже полномасштабной войной, которую так подробно последнее время обсуждают кремлевские пропагандисты в их СМИ”.