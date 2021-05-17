Пытался сбежать от полиции и избавиться от взятки: на Луганщине задержали военкома-взяточника

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Краматорске разоблачило военного комиссара Сватовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, на Луганщине, во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подполковник требовал от военнообязанного 1,5 тыс. долларов США за не призывание на срочную военную службу.

15 мая 2021, после получения указанной суммы, военный комиссар был задержан в городе Сватово Луганской области в порядке реализации статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Убегая от правоохранителей, чиновник пытался избавиться взятки.

16 мая ему было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины военному комиссару грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Сейчас в суде рассматривается ходатайство следователя ГБР об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.