В Северодонецке произошло ДТП: пострадал мужчина. ФОТО

В Северодонецке утром 17 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Matiz, двигаясь по улице Новикова не выбрал безопасную скорость движения, в случае возникновения опасности для движения не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan и Daewoo Lanos.



В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Daewoo Matiz. Мужчину госпитализировали в городскую больницу.



На месте происшествия патрульные ограничили доступ посторонних лиц к месту ДТП, регулировали дорожное движение и охраняли место происшествия до приезда следственно-оперативной группы.