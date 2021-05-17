В Северодонецке купили шестиметровый светодиодный трезубец за почти 1,5 миллиона гривен

Отдел культуры Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области 11 мая по результатам тендера заказал ЧП Кравцова Вита Николаевна арт-объект за 1,49 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», передает Наші гроші.

До 27 июля возле Северодонецкого городского Дворца культуры поставят мультимедийный LED-экран в форме малого государственного герба Украины. Комплект включает конструкцию из трубы высотой 4 м на бетонной подушке, фасад арт-объекта размером 5,9 м х 3,3 м с 366 светодиодными модулями, сенсорный информационный киоск для управления изображением, ноутбук-медиасервер с кабелями и силовой распределитель. Гарантийный срок составляет год.

Кроме поставки, поставщик должен выполнить монтаж и пусконаладочные работы.

Цена договора всего на 0,4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,50 млн грн.

Единственным конкурентом был ФЛП Билянский Юрий Анатольевич из города Кременная Луганской области. Он предложил цену, на 14 тыс грн. меньше- 1,48 млнгрн. Однако его отклонили из-за несоответствия условиям технической спецификации и другим требованиям к предмету закупки. В чем заключалась несоответствие, в протоколе не сообщается.

Предпринимательница Вита Кравцова была зарегистрирована в 2016 году в Святопетровском под Киевом. По данным системы «YouControl», она обладает и управляет ООО «КВМ Трейд».