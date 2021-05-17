В Украине часть областей может перейти в “зеленую” зону карантина: Шмыгаль озвучил подробности

В Украине наблюдается положительная динамика заболеваемости по COVID-19 – уровень выявления новых случаев снижается восьмую неделю подряд. В частности, в настоящее время в “оранжевой” зоне находится лишь Черкасская область, а часть областей могут перейти в “зеленую” зону.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины по итогам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.

На сегодня в Украине 243 тысяч активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.

“Почти все области сейчас находятся в “желтой” зоне. Черкасская область – единственная в “оранжевой” зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти к “зеленому” уровню эпидемической опасности”, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Украине продолжается прививочная кампания – в минувшие выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение “ДІЯ”.

В целом в Украине вакцинировано уже 956 тысяч граждан.

Как сообщал “источник”, ранее в Минздраве рассказали, имеет ли смысл вакцинироваться тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.