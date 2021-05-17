В Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

В Украине продолжается вакцинация от COVID-19, в Минздраве рассказали, имеет ли смысл вакцинироваться тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.

Об этом рассказывается в Telegram-канале Минздрава.

Отмечается, что организм того, кто переболел COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется “приобретенным естественным”.

Однако иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что человек не заболеет повторно. И тяжесть нового заболевания не зависит от того, как протекала болезнь ранее.

В то же время иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавирусной инфекции. Вакцинированные люди очень редко заражаются COVID-19. А если такое и случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

“Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус“, – отметили в Минздраве.

Поэтому, даже тем, кто уже переболел коронавирусом, стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет. После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19.

При наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться раньше – уже через 4 недели после первых симптомов болезни. Делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не нужно.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 16 мая, зафиксировано 2 136 новых случаев коронавируса, умерли 109 человек.