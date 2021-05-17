На Луганщине в поле сгорел трактор. ФОТО

В пятницу, 14 мая, в 17:44, на пункт связи службы спасения “101” поступило сообщение о возгорании трактора по адресу: Марковский район, вблизи с. Лесная Поляна.

Об этом сообщает Марковский горрайонный отдел ГУ ГСЧС в Луганской области.



К месту вызова выехал дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области в количестве 6-ти человек на пожарном автомобиле. Прибыв к месту вызова, огнеборцы подтвердили возгорание трактора New Holland на площади 8 м.кв.



Благодаря слаженным действиям пожарных удалось побороть огонь и спасти культиватор New Holland и лесополосу на площади 2 га.



Травмированных и погибших в результате пожара не обнаружено.



В настоящее время проводится проверка.