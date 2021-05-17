На пожаре в Луганской области погиб мужчина

17 мая в 00:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом секторе по адресу: Счастьенский район, с. Чугинка, ул. Калиновая.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й Государственной части установили, что на частном дворе огнем охвачен жилой дом. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы обнаружено тело гражданина 1972 года рождения.

Пожар на площади 72 кв. м локализован в 1:41 и ликвидирован в 05:30.

К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара выясняют специалисты. Ведется следствие.