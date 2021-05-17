Майские грозы: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 17 мая, переменная облачность. Без осадков, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, утром и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 26-31 0 тепла.

Об этом сообщается в прогнозе Луганского областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, утром и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 14-16 0 тепла, днем 29-31 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков, днем грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, утром и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 16-18 0 тепла, днем 27-29 0 тепла.

Прогноз погоды на 18 – 21 мая 2021

18.05 Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

19.05 Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Днем временами небольшой дождь, местами грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.

20.05 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.

21.05 Переменная облачность. Без существенных осадков. Днем местами грозы. Ветер северной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.