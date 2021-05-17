Арестович анонсировал отмену штрафов на въезд из ОРДЛО через территорию РФ

Украина планирует на летний период отменить штрафы на въезд жителей ОРДЛО через территорию Российской Федерации.

Как рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, люди вынуждены ехать окольным путем, поскольку террористы “ДНР” и “ЛНР” закрыли пункты пропуска, передает fakty.com.ua

“Эта проблема известна Алексею Резникову, который работает над ее решением. Он считает такую ​​ситуацию недопустимой”, – заявил Арестович.

По его словам, законодательство достаточно сложное и отмену штрафов необходимо согласовать с несколькими ведомствами.