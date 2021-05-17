НВФ открыли огонь в направлении Катериновки термобарическими боеприпасами. ФОТО

В воскресенье, 16 мая, украинская сторона зафиксировала и верифицировала факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь термобарическими боеприпасами в направлении населенного пункта Катериновка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Стоит отметить, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва – заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине. Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта”, – сказано в сообщении.



Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.