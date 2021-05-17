Жительница Луганщины обнаружила у себя на подворье странный коробок на воздушных шариках и вызвала полицию. ФОТО

В субботу, 15 мая в 15.00, в полицию г. Старобельск поступило сообщение 47-летней местной жительницы о том, что на ее двор по улице Комарова с. Каменка на воздушных шариках залетел коробок, из которого виднеются провода.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством местной полиции и экспертами-взрывотехниками.

По результатам осмотра места происшествия и упаковки, которая залетела во двор хозяйки, следователями и экспертами-взрывотехниками опасных предметов не обнаружено.

Данный факт зарегистрирован. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.