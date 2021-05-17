“Миллионы людей под огнем”: Израиль заявил о рекордном числе ракетных обстрелов

С начала обострения израильско-палестинского конфликта, за семь дней ХАМАС и Исламский Джихад выпустили по территории Израиля 3100 ракет из Сектора Газа – это самая высокая ежедневная частота ракетных обстрелов в истории страны.

Об этом сообщается в Twitter Сил обороны Израиля.

“Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищаться“, – сказано в сообщении.

В ночь на 17 мая, около полуночи, сирены “Цева адом”, предупреждающие о ракетных обстрелах из Газы, были слышны на севере Беэр-Шевы и в окрестностях, в том числе в бедуинских деревнях, пишет newsru.co.il.

В 00:02-00:03 повторные сирены были слышны во всех районах Беэр-Шевы. Две ракеты были сбиты системой ПРО “Железный купол”. Еще две ракеты упали на открытой местности.

Как сообщал “источник”, в результате авиаудара, который Израиль нанес по Палестине в ночь на 16 мая, погибли не менее 40 человек, и это рекордные показатели с момента обострения израильско-палестинского конфликта.