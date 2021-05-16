В Украину привезут вакцины от COVID-19 для учителей: сколько педагогов смогут получить прививки

В Украине ожидают поставку 473 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Прививки получат работники учебных заведений до конца мая.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

“До конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Ее получат работники учебных заведений”, – написал он.

По словам премьера, в настоящее время ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение “ДІЯ. Для этого Минздрав готовит к открытию на выходных соответствующие центры вакцинации, а первые такие пункты вакцинации уже должны открыться в крупных городах.

Как сообщал “источник”, в Украине начинается повторная вакцинация препаратом AstraZeneca, уже названа дата.