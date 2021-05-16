Это самый худший сценарий: Орешкин рассказал, почему Украина представляет угрозу для Путина

Для президента России Владимира Путина существование Украины становится все большим и большим грузом, поэтому наша страна должна быть готова к максимально недружественным актам с его стороны.

Об этом в интервью “источнику” рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

“Надо ждать максимально недружественных актов со стороны Путина. Потому что для него существование Украины становится все большим и большим грузом. Получается так, что он ничего с ней не может сделать. В его идеальной картинке мира русский пахарь или русский воин должен был рукавом махнуть – и Украина должна была исчезнуть, как утренний туман. А она, стерва, не исчезает. И насколько понимаю, даже укрепляется. И его дико раздражает“, – описал ситуацию политолог.

Орешкин добавил, что худший сценарий для Путина – это успешная европеизированная Украина.

“Потому что как не крути, а это соплями не замажешь, тряпочками не завесишь, и если у Украины получилось, то почему у русских получиться не может? У нас ведь доминирующий дискурс великодержавной публики – “да какие украинцы вояки, они только вареники жрать умеют”. Потому для Путина нож острый – любой украинский успех. Вот этого надо понимать, к этому надо готовиться“, – уточнил эксперт.

По словам Орешкина, Путин пойдет на все, кроме прямого военного вторжения.

“Потому что если он еще и прямое военное вторжение проиграет – а есть такая ненулевая вероятность – тут ему точно кирдык. Напасть, я думаю, он не сможет. А максимально испортить украинскую жизнь – это будет сделано обязательно. И везде, где можно наступить на украинскую мозоль, будет наступлено и несколько раз к ряду. В том числе – и в качестве ответа за кума“, – резюмировал политолог.

Детальнее читайте в материале “источника”: У Путина еще не придумали, как реагировать на то, что его кума обидели – Дмитрий Орешкин.