Сотни жертв, среди которых дети: Израиль и Палестина назвали число жертв в результате обострения конфликта

В результате авиаудара, который Израиль нанес по Палестине в ночь на 16 мая, погибли не менее 40 человек, и это рекордные показатели с момента обострения израильско-палестинского конфликта.

Об этом пишет издание Haaretz.

ЦАХАЛ начал наносить удары по Палестине после полуночи и в ходе атаки разрушил несколько зданий в секторе Газа. Палестинские власти утверждают, что в результате авиаудара погибли 42 человека, в том числе 10 детей и 16 женщин.

Более 50 человек пострадали после авианалета, а на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Палестины, с понедельника в результате израильских ударов погибло не менее 188 палестинцев, в том числе 55 детей. Около 1200 палестинцев получили различные повреждения.

Израиль, в свое время, отчитывается о десяти погибших в результате ракетных ударов движения ХАМАС по территории еврейского государства. Среди жертв есть дети и военнослужащий ЦАХАЛ.

Ранее мы рассказывали, что Израиль уничтожила склады ХАМАСа с боеприпасами в секторе Газа.