Под Черниговом простились с бойцом ВСУ, погибшим от пули вражеского снайпера: фото

В воскресенье, 16 мая, состоялось церемония прощания и захоронения бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Павла Колесника, который погиб на Донбассе в результате снайперского обстрела.

Об этом информирует пресс-служба Черниговского областного военного комиссариата.

С погибшим на фронте бойцом попрощаться пришли к Кафедральному собору святой великомученицы Екатерины военнослужащие региона, неравнодушные горожане и побратимы Павла Колесника.

Сначала в храме состоялась заупокойная литургия, которая завершилась исполнением Государственного Гимна Украины всеми присутствующими на мероприятии. Военнослужащие почтили погибшего бойца, преклонив колено.

Далее процессия направилась в село с.Новое, Черниговского района, а похоронили Павла Колесника с соблюдением установленных и утвержденных Минобороны Украины новых ритуалов украинского войска.

“Честь и вечная память нашему земляку … Соболезнования родным, друзьям и собратьям … Герои не умирают!”, – говорится в публикации областного комиссариата.

Фото: Facebook / Черниговский областной комиссариат

Фото: Facebook / Черниговский областной комиссариат

Фото: Facebook / Черниговский областной комиссариат

Фото: Facebook / Черниговский областной комиссариат

Ранее мы рассказывали, что военнослужащий 58-й отдельной бригады Павел Колесник погиб 13 мая на Донбассе от снайперского выстрела.