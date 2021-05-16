Кремль вынужден подстраиваться: Орешкин указал на важный нюанс с делом Медведчука

В четверг, 13 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения одному из лидеров “ОПЗЖ” и куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, определив ему круглосуточный домашний арест на два месяца. Место следующего “главного коммуникатора Кремля” в Украине может занять украинский олигарх Ринат Ахметов.

Об этом в интервью “источнику” рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

“Но свято место пусто не бывает. Если есть несколько миллионов потенциального электората, то вопрос в том, кто этим электоратом будет манипулировать. Очень возможно, что это будет Ахметов…“, – отметил он.

Орешкин добавил, что тут нужны как минимум три составляющих. У человека должны быть деньги, влиятельность и хорошие отношения с Москвой – не только белые, но и серые. Потому что Медведчук хоть и кум Путина, но ожидаемой отдачи для Москвы он не обеспечил и Кремль вынужден как-то подстраиваться в меняющейся ситуации.

“Остальные хоть и имеют связи с Россией, но они все-таки более украинские политики. А вот Медведчук, как мне со стороны казалось, слишком перегибал свою пророссийскую палку: о нем постоянно говорили, что он “кум Путина”. Наверное, учитывая некоторую эволюцию русско-ориентированного электората в Украине, это, возможно, не очень нравится Москве. Возможно, им нужен более гибкий агент влияния“, – пояснил политолог.

Орешкин высказал мысль, что у Москвы нет ресурсов для реакции.

“Что она может? Войну начать? Это сопряжено с совершенно невероятными издержками. Евросоюз начал сейчас опасаться присоединения “ДНР” и “ЛНР” к России. Да, это возможно, но это тоже связано с огромным количеством издержек – не только санкционных. Да и кому же это огромный хомут на шее – в смысле денежном и в смысле всех остальных ресурсов. Путину было бы выгодно, чтобы за разбитые горшки платила Украина, а он бил посуду“, – констатировал эксперт.

Поэтому России в этой ситуации особо нечем ответить.

“Если это серьезно, если это брошенная перчатка, то надо как-то отвечать, вызывать на дуэль. Но в каком пространстве будет дуэль? Вот и остается говорить, что судьба Медведчука их не очень волнует. Потому что “первое лицо” не придумало еще, как реагировать на то, что кума обидели“, – резюмировал Орешкин.

Детальнее читайте в материале “источника”: У Путина еще не придумали, как реагировать на то, что его кума обидели – Дмитрий Орешкин.