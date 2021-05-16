На Украину надвигается мощный циклон: синоптик рассказала, где ждать дождей

На смену чудесной, почти летней погоде, которая установилась в Украине на выходных, придут дожди и похолодание, которые принесет циклон.

“Адская” жара будет чередоваться с бурями: синоптик дал прогноз на лето в Украине

Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, днем 17 мая, осадки наиболее вероятны в северных, центральных, а также в Одесской и Николаевской областях. В восточной части и большинстве западных областей в понедельник дождей не ожидается. Похолодание больше всего коснется полосы от Киевской до Одесской области.

Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +17 +22 градусов. А вот в восточной части Украины, на юге (кроме Одесской области), Днепропетровской и Сумской областях еще сохранится тепло – +23 +29 градусов.

В Киеве 17 мая прогнозируется дождь и небольшое похолодание, днем +18 +20 градусов.

Как сообщал “источник”, ранее ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что настоящей летней теплой погоды пока ожидать не стоит. Более того, в конце мае украинцев ждет сильное похолодание, возможны заморозки.