Кремль дает понять: политолог рассказал, почему дело Медведчука загнало Путина в тупик

Несмотря на то, что одного из лидеров “ОПЗЖ” и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука не отправили за решетку, в связи с его делом Киеву стоит ожидать максимально недружественных актов со стороны Москвы.

Об этом в интервью “источнику” рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя судебный процесс над Медведчуком, заявил, что в Кремле “хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то компанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от конкурентов”.

“Я думаю, что Кремль будет задаваться вопросом типа “это всерьез или это дурацкие шутки?”. Как в анекдоте: человеку дают кулаком в лицо. Он спрашивает: “ты это всерьез?” “Да”, – ему отвечают: “Всерьез”. “Ну хорошо”, – говорит он: “А то терпеть не могу дурацких шуток”. Одно из значений слова “компанейщина” – это как раз “дурацкие шутки“, – сказал Орешкин.

Он пояснил, что таким образом, Кремль устами Пескова дает понять, что он пока не принял решение, как реагировать на ситуацию с Медведчуком. Потому что все плохое, что он смог сделать с Украиной, он уже сделал. Попыткой наказать за закрытие “медвечуковских” каналов была эскалация у границ. Но Украина не испугалась, Европа тоже. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский сделал следующий шаг касательно Медведчука.

“И тут важный момент. Дело в том, что в Украине есть 9-10 миллионов людей, которые ориентированы больше на Россию, чем на Украину. Хотя они постепенно перестраиваются под действием пропаганды и жизненных обстоятельств и не являются уже четко пропутинским электоратом, но все равно ими надо заниматься, их надо как-то “окучивать“, – отметил Орешкин.

Политолог добавил, что с точки зрения Кремля, его окучивал господин Медведчук при помощи телевиденья. И подразумевалось, что Зеленский не посмеет вмешаться в деятельность этой силы, потому что за ней Москва. Однако Зеленский и его номенклатура посмела. И у Кремля оказалось нечем ответить.

“Но свято место пусто не бывает. Если есть несколько миллионов потенциального электората, то вопрос в том, кто этим электоратом будет манипулировать. Очень возможно, что это будет Ахметов…“, – резюмировал Орешкин.

Детальнее читайте в материале “источника”: У Путина еще не придумали, как реагировать на то, что его кума обидели – Дмитрий Орешкин.