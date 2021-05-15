Авиаудары по сектору Газа вызвали волну протестов в Европе, фото и видео

Во многих европейских столицах в субботу, 15 мая, прошли акции протеста из-за обострения израильско-палестинского конфликта.

Об этом пишет региональное издание Times of Israel.

По данным журналистов, в ходе протестов митингующие поддержали Палестину и публично рвали государственные флаги Израиля.

В некоторых городах полицейским пришлось применить силу для разгона протестующих, используя слезоточивый газ и водометы.

В Лондоне, например, протестующие собрались возле Мраморной арки недалеко от Гайд-парка и прошли к посольству Израиля, где устроили митинг. Акция была довольно мирной, если не считать разорванных флагов еврейского государства.

В столице Германии тысячи человек собрались в районе Кройцберг и прошли шествием в знак поддержки Палестины. По данным СМИ, это уже вторая акция за день в Берлине. Первая проходила в районе Нойкельн и обернулась стычками с полицией и задержаниями.

В Париже для разгона акции протеста силовики использовали водометы и слезоточивый газ, а люди в ответ бросали камни.

В испанской столице на митинг вышло около 2500 человек, которые с флагами Палестины прошли до площади Пуэрта-дель-Соль.

Минздрав ХАМАС сообщает, что в боях в Газе были убиты 145 человек, в том числе 41 несовершеннолетних. Власти Палестины также информируют, что в ходе обстрелов более 1000 человек получили ранения. В министерстве не уточняют, сколько из убитых были боевиками ХАМАС или других террористических организаций в Газе.

Израиль, в свою очередь, утверждает, что многие из убитых были террористами, и что некоторые смерти произошли из-за ошибочных ракет, которые взорвались на территории сектора Газа.

Фото: Telegram/Карточный домик:Европа

Фото: Telegram/Карточный домик:Европа

Фото: Telegram/Карточный домик:Европа

Ранее мы рассказывали, что в Израиле прекращают принимать самолеты из-за ракетных обстрелов из сектора Газа.