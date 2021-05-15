Страждалець від науки: одіозний політик і кандидат наук Ківа порівняв себе з Галілеєм

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За Жизнь” Илья Кива, который со скандалом защитил диссертацию, оконфузился по случаю Дня науки.

Курьезная публикация появилась в личном микроблоге депутата в Facebook.

Так, кандидат наук решил поздравить “коллег” по случаю Дня науки, опубликовав соответствующий пост в соцсетях.

Илья Кива опозорился тем, что в поздравлении сравнил себя с Галилеем и Николаем Коперником. Нардеп также заявил, что настоящие ученые это те, “кто пострадал от науки”.

“Поздравляю, коллеги, с Днём Науки! P.S. настоящие ученые – это те, кто пострадал из-за науки – Галилей, Коперник, Кива!!”, – говорится в публикации скандального нардепа.

Фото: Facebook

Ранее мы публиковали лучшие фотожабы на Илью Киву, который со скандалом защитил диссертацию.