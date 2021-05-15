В Украине начинается повторная вакцинация препаратом AstraZeneca: названа дата

Украинцы с 19 мая могут получить вторую дозу вакцины производства AstraZeneca при условии, если их привили первой дозой в период с 24 февраля по 10 марта.

Об этом предупредил главный санврач Виктор Ляшко, передает Радио Свобода .

По его словам, вакцина для этих людей есть в наличии, поэтому они могут повторно вакцинироваться.

Других граждан, которые были привиты AstraZeneca, вакцинируют препаратом, который вскоре поступит в нашу страну. Виктор Ляшко отметил, что до конца мая Украина должна получить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

“Владелец завода (Института сыворотки крови Индии – ред.), который недавно встречался с министром и президентом, сообщил, что следующие 500 000 доз доставят в Украину в мае. Хотя по контракту эту вакцину должны были доставить раньше. Этого не произошло из-за запрета экспорта вакцин из Индии”, – продолжил главный санврач.

Подытоживая, Виктор Ляшко добавил, что приблизительная дата поставки вакцины AstraZeneca по программе COVAX (700 тысяч доз – ред.) запланирована на 24-25 мая.

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