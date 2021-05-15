Ляшко назвал условие, необходимое для его назначения министром

Изменения в Министерстве здравоохранения, откуда может уйти действующий глава Максим Степанов, возможны только после голосований в Верховной Раде.

Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в комментарии журналистам.

Заместитель министра здравоохранения отреагировал на информацию о его назначении на должность главы МОЗ, и заявил, что лучше дождаться окончательного решения Парламента.

Виктор Ляшко напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в Министерстве есть глава и команда заместителей, и некорректно с его стороны обсуждать возможные перестановки в МОЗ.

“Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная рада проведет определенные голосования. Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос”, – подчеркнул главный санврач в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что в “Слуге народа” раскрыли, кто может заменить Степанова в МОЗ.