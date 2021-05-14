Чистка в Кабмине: кто может заменить трех министров, названы фамилии

В пятницу, 14 мая, стало известно, что свои должности в Кабинете министров могут покинуть сразу пять глав ведомств. Появилась информация, кто может заменить их.

Об этом пишет “Украинская правда”, ссылаясь на собственные источники в “Слуге народа”.

Напомним, должности могут покинуть Максим Степанов – глава Минздрава, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр юстиции Денис Малюська и министр финансов Сергей Марченко.

На должность министра здравоохранения рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко, на министра инфраструктуры – председателя “Укравтодора” Александра Кубракова, а на должность министра экономики – главу налоговой Алексея Любченко.

Однако неизвестно, когда именно эти кандидатуры могут вынести в зал для голосования. Для этого сначала нужно согласовать отставку Максима Степанова, Владислав Криклия и Игоря Петрашко. Затем от премьера Дениса Шмыгаля должны поступить представление в Верховную Раду на назначение новых министров, за которых и будут голосовать нардепы.

Ранее “источник” рассказывал о том, кто оказался под угрозой увольнения и чем запомнились министры.