Парламент готовит отставку еще троих ключевых министров: кто попал в список

Народный депутат от “Слуги народа” заявил, что в понедельник, 17 мая, на заседании фракции “Слуга народа” рассмотрят вопрос отставки главы Минздрава Максима Степанова. Также есть претензии к министру юстиции Денису Малюське и министру финансов Сергею Марченко.

Об этом он сказал в комментарии “24 каналу”.

Нардеп добавил, что существует вероятность, что их отправят в отставку, по решению фракции, а впоследствии – Верховной Рады.

18 мая будут рассмотрены отставки министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, так как они сами написали заявления об отставке.

Отмечается, что “Слуга народа” имеет потенциальные кандидатуры на замену этих двух министров, но их имен до заседания фракции пока не разглашают.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали в отставку, о чем стало известно 14 мая.