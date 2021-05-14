В Украине два министра неожиданно подали в отставку: что происходит

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали в отставку.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники в парламенте.

“Выглядит так, что Кабмин покинет на следующей неделе больше чем один министр”, заявил и глава фракции “Голос” Ярослав Железняк.

Нардеп “ЕС” Алексей Гончаренко сообщил, что Петрашко уходит “по требованию Офиса президента”.

“По нашей информации заявления министров уже в Раде“, – пишет Telegram-канал Klymenko Time.

Как сообщал “источник”, если глава Министерства здравоохранения Максим Степанов удержится на своем посту и народные депутаты не отправят его в отставку, свою должность главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования может потерять нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.