На случай масштабного вторжения РФ: СБУ провела учения на границе с Крымом

В Херсоне Служба безопасности Украины провела штабной сбор, посвященный ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым. Во время мероприятия была проверена готовность отразить возможное нападение российских войск с полуострова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что мероприятие проведено при координации СБУ и представительства президента Украины в АР Крым, в нем приняли участие представители всех ведомств силового блока.

Во время штабного сбора была проверена готовность Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ. В частности, относительно возможного нападения РФ вглубь суверенной территории Украины.

“Особое внимание участники совещания акцентировали на противодействие нарастающим террористическим угрозам, разведывательно-подрывной активности в приграничных районах с АР Крым, гарантированной защите конституционных прав и свобод граждан Украины”, – отметили в СБУ.

Участники сбора отработали механизмы взаимодействия органов государственной власти, к полномочиям которых относится реализация государственной политики по вопросам деоккупации и реинтеграции ТОТ АР Крым и г. Севастополь.

Во время мероприятия также обсудили формирование доказательной базы и состояние раскрытия уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и вооруженного конфликта на территории АР Крым и г. Севастополь.

Как сообщал “источник”, неподалеку админграницы с временно оккупированным Крымом украинские военные отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника реактивных систем залпового огня “Ураган”.