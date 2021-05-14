Литва поможет Украине с вакцинами против COVID-19: сколько доз передадут

Литва передаст Украине 100 тысяч доз вакцин от коронавируса. Помощь также получат страны Восточного партнерства Грузия и Молдова.

В Украине ведутся разработки трех вакцин от коронавируса

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Twitter в пятницу, 14 мая.

“Правительство Литвы только что подтвердило предоставления 200 тысяч доз вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины – 100 тысяч вакцин, Грузии – 15 тысяч и Молдовы – 11 тысяч. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими”, – написал Ландсбергис.

Ландсбергис не назвал производителя вакцины, которую планируют передать Украине, а также не уточнил сроки, когда дозы вакцины будут предоставлены.

Как сообщал “источник”, в Украине затягивается старт кампании по вакцинации против коронавируса всех желающих из электронной очереди в “Дії”.