Как выбрать хороший опрыскиватель для сада

Многие производители электроинструментов и садовой техники имеют в своем ассортименте такое полезное приспособление, как опрыскиватель. Он пригодится в саду, на огороде, в теплице и даже винограднике. Способы применения опрыскивателей разнообразны:

удобное опрыскивание удобрениями грунта, что позволяет подкармливать растения еще эффективнее;

распыление по поверхности насаждений средств защиты растений: инсектицидов, фунгицидов и проч.;

опрыскивание насаждений чистой водой.

Пользоваться такой техникой действительно удобно. Особенно, если она практичная и функциональная, как инструмент Metabo. Но чтобы устройство максимально подошло под ваши рабочие задачи и условия применения, важно ответственно подойти к выбору модели. Есть много параметров, на которые необходимо ориентироваться при покупке садовой техники.

Тип питания

Это один из основных параметров садовых опрыскивателей. Всего различают три группы устройств по типу питания:

Пневматические. Это небольшие устройства, в которые воздух закачивается ручной помпой или рычагом. Аккумуляторные. Сюда воздух нагнетается посредством электродвигателя, который питается от встроенной батареи. Модели очень удобные и функциональные. Например, аккумуляторный опрыскиватель Metabo для сада снабжен плечевыми ремнями с мягкой накладкой для удобной эксплуатации. Еще есть встроенная система фильтрации, которая предотвращает засорение. Мотоопрыскиватели. Устройства оснащаются двигателем внутреннего сгорания, что определяет очень высокую мощность. Такие модели используются для опрыскивания больших площадей, и частных покупателей они редко интересуют.

Более востребованными остаются аккумуляторные модели. Для использования в быту это самый оптимальный вариант.

Объем бака

Размер резервуара для воды определяет продолжительностью опрыскивания. Условно можно разделить объемы бака по таким видам:

маленькие — вмещают до 5 литров. Обычно это помповые либо рычажные устройства, которые пригодятся для небольшого огорода;

средние — от 5 до 12 л. Снабжаются ремнями для более удобного использования. Вместительности хватает для обработки территорий в несколько соток;

большие — имеют вместительность порядка 25 литров. Хороший вариант для опрыскивания больших площадей.

Если выбираете устройство для домашнего использования, лучше предпочесть средний объем. Этого будет достаточно.

Другие моменты

Мы рассмотрели основные параметры. Еще при покупке вспомните такие советы:

уточните количество часов непрерывной эксплуатации опрыскивателя. Это позволит сориентироваться в рабочем ресурсе техники;

если выбираете модель на АКБ, убедитесь, что есть индикатор заряда;

проверьте наличие гарантии на устройство.

Особых трудностей возникнуть не должно. Тем более почти всегда можно проконсультироваться со специалистом в магазине.