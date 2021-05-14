За сутки двое жителей Луганщины попались на уловки мошенников

На этот раз мошенники действовали по схемам «Псевдобанковский работник» и «Интернет-мошенничество». Полиция в очередной раз напоминает: никогда и никому не сообщайте реквизиты карты (пин-код, срок действия, CVV-код) и коды по сообщениям банка.

За излишней доверчивости жительница Лисичанска потеряла 33 тыс грн. Женщине прислали сообщение о блокировке карты, после чего позвонили и спросили коды по сообщениям банка. Женщина сообщила коды, после чего с ее карточки произошло списание денег, сообщает полиция Луганской области.

Житель Попасной, который разместил объявление о продаже товара на сайте «OLX», чтобы получить оплату от псевдопокупателя, перешел по ссылке и ввел все реквизиты карты. С банковской карты мужчины было снято 10 тыс грн.

Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».