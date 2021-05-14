Известная тиктокерша Ирина Костылева показала плачевное состояние дома, в котором растит троих детей

Под ногами у семьи тиктокеров стоит вода, а коммунальщики разводят руками. Подписчики волнуются за ребятню звезды, которые живут в постоянной сырости.

Фото: Ирина Костылева из Тик Ток показала дом, в котором живёт с детьми

Ирина Костылева сняла, как дочь Сабрина спускается в погреб за банкой компота. Увиденное ошеломило пользователей: консервация и собранный урожай находятся среди большого количества воды.

Блогер показала плачевное состояние дома, в котором проживает с детьми. В подполе стоит «бассейн», куда Ира спускается за продуктами. Сгнившая от сырости лестница также создаёт опасность для дочери тиктокера, которая помогает родительнице по дому.

Женщина обращалась к спецслужбам за помощью, но те разводят руками и списывают всё на подтайку снега. Затоплен не только подвал, но и колодец, с которого пьёт семья Костылевой:

«У нас столько снега не бывает. Мы скоро картошку будем садить, а у нас всё равно подточка снега. Полные колодцы стоят и полные подполы в домах. Прикиньте! Зачем мы её каждый год садим, если всё равно выбрасываем? Все трубы ушли налево, а старые мы вкопали. Сейчас делаем деревянные затычки, забиваем в эти дыры гнилые — типа это новое. Она проросла, окучивать пора — на байдарках плавать», — жалуется звезда Сети.

Фото: дом, в котором живёт Костылева

Иришка из Тик Ток растит троих детей благодаря импозантному способу ведения блога. Помимо рекламы, женщине приходится тяжело работать по дому: сажать овощи, делать консервацию на зиму. Но из-за бездействия коммунальных служб Нижней Туры, у многодетной матери возникли проблемы с условиями жизни.

Дом Костылевой требует капремонта не только внутри, но и снаружи. На видео заметно, что деревянные балки износились, а здание похоже на ветхое. Чтобы скрасить дефекты, Иришка развесила вплотную картины и обклеила мебель плёнкой. Подписчики ругают народную любимицу за эстетический вид жилья, но из-за проблем с водой подобные работы будут недолговечными.

Фото: Костылева проживает в затопленном доме с тремя детьми

Напомним, что блогерша участвует в эпатажных телесъёмках, чтобы прокормить наследников. Так, эфир ББ шоу с Ириной Костылевой от 30 апреля 2021 вызвал ажиотаж среди зрителей. В выпуске свердловчанка поссорилась с Санжаром Ибрагимовым, который представляется отцом четвёртого дитя дамы. Тиктокерша возмущена заявлениями мужчины и планирует победить в суде с ним. Ранее в ББ шоу с Ириной Костылевой завязалась драка — блогер набросилась на «отца» с кулаками. В отличие от других тиктокеров Иришка нуждается в помощи, как мать-одиночка.