Попросила позвонить: в Новопскове женщина “увела” у местного жителя телефон

В рамках открытых уголовных производств по ст. 190 УК Украины «Мошенничество» под процессуальным руководством прокуратуры проводится досудебное следствие. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
Вчера, 13 мая, в полицию Новопскова обратился 24-летний местный житель и рассказал полицейским, что незнакомая женщина, которая выглядела очень взволнованной, попросила телефон, чтобы срочно позвонить домой. Взяв телефон женщина, начала удаляться, а потом вообще исчезла из виду.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность правонарушителя, ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления 36-летняя жительница поселка Белолуцк.
В полицию Лисичанска обратился местный житель и сообщил, что малознакомый мужчина завладел его велосипедом «Winner».
Как выяснилось, мужчина взял велосипед чтобы покататься, но исчез в неизвестном направлении и транспортное средство так и не вернул.
Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 21-летний лисичанин.