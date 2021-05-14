Попросила позвонить: в Новопскове женщина “увела” у местного жителя телефон

В рамках открытых уголовных производств по ст. 190 УК Украины «Мошенничество» под процессуальным руководством прокуратуры проводится досудебное следствие. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, 13 мая, в полицию Новопскова обратился 24-летний местный житель и рассказал полицейским, что незнакомая женщина, которая выглядела очень взволнованной, попросила телефон, чтобы срочно позвонить домой. Взяв телефон женщина, начала удаляться, а потом вообще исчезла из виду.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность правонарушителя, ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления 36-летняя жительница поселка Белолуцк.

В полицию Лисичанска обратился местный житель и сообщил, что малознакомый мужчина завладел его велосипедом «Winner».

Как выяснилось, мужчина взял велосипед чтобы покататься, но исчез в неизвестном направлении и транспортное средство так и не вернул.

Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 21-летний лисичанин.