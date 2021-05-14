Разновидности моек для парикмахерских студий и их главные свойства

Мойка для парикмахерской студии − неотъемлемый ее компонент. Однако подобрать изделие, соответствующее всем запросам довольно сложно, онлайн-магазины и выставки переполнены разновидностями данного типа оснащения, функционал и стоимость которых значительно отличается между собой. В данной статье мы расскажем о тех характеристиках, по которым можно подобрать изделие, приведем примеры самых востребованных ныне вариантов, а также поделимся иной необходимой информацией по данной теме.

Мойки для парикмахерской производятся из нескольких разновидностей материалов: пластмассы, керамики, эмалированного металла и нержавеющей стали. Кроме этого, мойки можно разделить по наличию кресла − есть модели как с сидением, так и без него.

Основные характеристики:

Наличие сиденья. Мойка с креслом − комфортабельность как для посетителя, так и для работника. Мойки без кресла монтируются в маленьких кабинетах либо в виде добавочной мойки, когда заняты основные. Глубина раковины. Для монтажа в женском холле целесообразно подобрать глубокие мойки, в которых можно без проблем помыть волосы любой длины. Для мужского зала идеальное решение − средней глубины конструкции, а вот совсем неглубокие лучше не покупать − в них при невольных движениях выливается вода. Регулирование кресла. Кресло для клиента парикмахерской может иметь механическое либо электронное управление углом наклона, однако имеются модели, где оно отсутствует. Безусловно, комфортнее всех электронное, однако оно дорого стоит. Если кресло можно перемещать в различных направлениях = это значительно повышает комфортабельность. Эргономичность. Мойка должна иметь гладкую поверхность, без каких-либо острых углов, поскольку посетитель либо работник может травмироваться. Есть изделия со специальной выемкой либо сделанные так, что в выемке нет необходимости. Достаточно практичным и эргономичным является вариант с выемкой. Смеситель. Если имеется большой ассортимент, лучше приобрести изделие с термостатом для подбора подходящей температуры для каждого клиента. Качество обивки сиденья. Обычно это дерматин или экокожа. Лучше прикупить экокожу, она выпускается в соответствии со всеми критериями и имеет длительный срок эксплуатации.

Парикмахерские мойки представлены множеством вариантов с сиденьями и без них. Подбор нужного артикула зависит не только от материального благополучия, но и от квадратуры объекта.