В Северодонецке состоятся мероприятия, посвященные Дню Европы в Украине

В субботу, 15 мая, в Северодонецке запланированы мероприятия, посвященные Дню Европы в Украине.
Об этом сообщает Северодонецкая городская военно-гражданская администрация.
Северодончане и гости города могут посетить такие локации:
12.00 Северодонецкая галерея искусств (ул. Курчатова, 17).
Открытие выставки работ Николая Курбатова и его учеников
15.00-16: 00 Сквер Гоголя.
Выступление духового оркестра ГУ ГСЧС
16.00 – 19.00 Выставка картин на проспекте Гвардейском у Христо-Рождественского кафедрального собора
16:00 – 19:00 Площадь у Северодонецкого городского Дворца культуры.
Концертно-развлекательная программа.
Торжественное поздравление руководством Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.
Выставка «Сделано с любовью».
18.00 – 19.00 Площадь Победы . Выступление духового оркестра ГУНП.