В Северодонецке состоятся мероприятия, посвященные Дню Европы в Украине

В субботу, 15 мая, в Северодонецке запланированы мероприятия, посвященные Дню Европы в Украине.

Об этом сообщает Северодонецкая городская военно-гражданская администрация.

Северодончане и гости города могут посетить такие локации:

12.00 Северодонецкая галерея искусств (ул. Курчатова, 17).

Открытие выставки работ Николая Курбатова и его учеников

15.00-16: 00 Сквер Гоголя.

Выступление духового оркестра ГУ ГСЧС

16.00 – 19.00 Выставка картин на проспекте Гвардейском у Христо-Рождественского кафедрального собора

16:00 – 19:00 Площадь у Северодонецкого городского Дворца культуры.

Концертно-развлекательная программа.

Торжественное поздравление руководством Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.

Выставка «Сделано с любовью».

18.00 – 19.00 Площадь Победы . Выступление духового оркестра ГУНП.