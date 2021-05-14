До +30 градусов тепла: на Луганщине в ближайшее дни сохранится солнечная погода

Сегодня, 14 мая, в Луганской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 27-29 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 27-29 0 тепла.

Прогноз погоды на 15-18 мая 2021

15.05 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 23-28 0 тепла.

16.05 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

17.05 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

18.05 Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16 0 тепла, днем 23-28 0 тепла.