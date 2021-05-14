Юрист пояснил, как переселенцу принять наследство на оккупированных территориях

Чтобы принять наследство на оккупированных территориях, нужно в первую очередь иметь на руках документы, которые подтверждают право собственности наследодателя. Если этих документов нет, их можно восстановить, обратившись в местные органы власти.

Об этом в программе “Имею право” телеканала “Дом” рассказал глава Координационного центра по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции Александр Баранов.

Если в наследство переходит, например, земельный участок, который находился на территории села, то можно обратиться в сельский совет с соответствующим заявлением о выдаче документа.

“Если он находился за границами населённого пункта, можно обратиться в отделение Госгеокадастра, которое тоже может выдать копию документа”, — говорит Александр Баранов.

Для того, чтобы найти документы, которые подтверждают право собственности, можно использовать также:

Регистр недвижимого имущества Министерства юстиции;

интерактивную карту Госгеокадастра.

После получения копий документов с ними нужно обратиться к нотариусу. Если же нотариус по какой-то причине не сможет оформить документы о наследстве, то он должен предоставить мотивированный отказ в течении трёх дней.

“Даже если участок находится на неподконтрольной территории, данные были внесены в регистр до 2014 года. Регистр существовал, и эта информация вносилась в компьютерном виде, поэтому где-то в архивах могли остаться данные”, — отмечает юрист.

Также граждане могут обратиться в один из центров правовой помощи, в котором смогут не просто дать консультацию, а также назначить юриста или адвоката для того, чтобы начать составление процессуальных документов.