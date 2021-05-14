Жителей Новопскова зовут на праздничное открытие стадиона «Будівельник»

В субботу, 15 мая, состоится торжественное открытие стадиона «Будівельник».

Об этом сообщает Новопсковкий поселковый совет.

Место проведения: пгт Новопсков, ул. Партизанская 7-Б. Начало в 9:15.



Стадион «Будівельник» – один из объектов, который попал в президентскую программу «Большое строительство» и восстанавливался на средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета. Капитальный ремонт объекта стартовал в конце лета 2020 года.



Мероприятие будет проводиться в соответствии с требованиями постановления КМУ №641 от 22 июля 2020 года «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».