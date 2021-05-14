На въезде в неподконтрольный Донецк появилась огромная «кремлевская» звезда. ФОТО

На въезде во временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк появилась гигантская пятиконечная красная звезда, которую вчера, 13 мая, весь день устанавливали в районе «Мотеля». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, отмечая, что внешне конструкция напоминает звезды на башнях московского Кремля, передает ДонПресс

Звезда находится на шпиле высотой около 10 м. Ее можно заметить в районе автостанции «Мотель» на разделительной полосе вдоль Макеевского шоссе.

При этом дончане считают, что звезда скоро упадет.

«Боюсь, что с нашими ветрами она по зиме покроется льдом и шмякнется на дорогу. Хорошо, если без жертв», — пишут дончане.

При этом они возмущены установкой знака, поскольку не понимают, зачем было тратить столько денег на него, если местные жители до сих пор страдают от многомесячных долгов по зарплате.

«Железяка дурная, к весне потечет ржавчина. На рубины-то денег Москва не даст, а своих нету», — отметил пользователь.

По словам дончан, ОРДО возвращается в СССР.

«Какой ужас… Страны двигаются вперед и развиваются… А здесь наоборот в прошлое… Кошмар, неужели люди слепы???» — ужасаются дончане.