В результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В частности, неподалеку населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-го калибра; Новозвановка – из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, трижды из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз у Новоселовки.



Из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия НВФ шесть раз совершили обстрел в направлении Песок.



У населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Пивденное – из станковых противотанковых гранатометов; дважды у Водяного – из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское – еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.



Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.



На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.



По состоянию на 7:00 утра 14 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.



Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.