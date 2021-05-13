5 самых популярных стилей в дизайне интерьера в 2021 году

Планируя обновление квартиры или дома, мы в первую очередь ориентируемся на собственные интересы и вкусы. Однако пренебрегать модными тенденциями в сфере дизайна интерьера не стоит, ведь тренды отражают наш темп и образ жизни. Предлагаем узнать, какие стили в дизайне интерьера сейчас находятся на пике популярности. А еще советы по всем вопросам, касающимся обустройства жилья – в подборке книг по строительству, интерьеру и декору от библиотеки электронных книг Epolits. Только самая важная и нужная информация!

Максимализм

Устали от нейтральных тонов и простых линий? Считаете, что минималистские традиции обезличивают жилище? Хотите чего-то яркого, сочного и взрывного? Тогда обратите внимание на максималистское направление в декоре.

Максимализм – это своеобразный ответ тех, кто устал от скучного, монотонного пространства, где все «разложено по полочкам». Он предлагает нарушить правила, поиграть с воображением и дать волю творчеству. Но не спешите думать, что максимализм – это стремление втиснуть в рамках одной комнаты все самое красивое, вычурное и эффектное. Здесь тоже важна идея, концепция. Это может быть история о путешествиях, хобби, биография одной семьи, будто бы интерьер по частям собирали годами (или такой подход имитируется разноплановыми предметами). В максимализме главное гармония, умение удачно сочетать несочетаемое. Буйство красок, изобилие предметов и мебели, комбинация активных принтов и узоров – все это должно создать дружное многоголосие, не мешать и не противоречить друг другу.

Главные особенности максимализма:

· Нет свободной площади! Для максимализма пустота словно смертный приговор. Разные картины, рамки, постеры, фотографии, подушки на диване, стульях и полу, банкетки, акцентные столы, зеркала – окружайте себя тем, что по душе. Не забывайте, что у каждой детали должна быть своя история, но вместе они создают общую атмосферу.

· Пестрая палитра оттенков. Максимализм – это про способность жонглировать самыми разными цветами, насыщающих пространство глубиной и контрастом. Но помните про «золотую середину». Цвета, особенно для стен, стоит выбирать тщательно, чтобы через время они не вызвали головную боль. Сменить несколько акцентных предметов легче, чем ежегодно перекрашивать стены.

· Максимализм не терпит голых стен и пустых рамок. Узорчатые обои, интересные панно, зеркала и барельефы добавят особый ритм интерьеру.

· Эффектная мебель отлично впишется в максималистский дизайн. При этом скажите «нет» гарнитурности. Лучше, если каждый стул или кресло будут из разных коллекций и стилей.

· Многоуровневое освещение. Максимализм приветствует большое количество светильников, которые не только выполняют свою прямую функцию, но и выступают украшающим элементом.

· Декор – наше все. Ну просто очень разнообразный. Ковры, шторы, цветочные горшки и кашпо, статуэтки – все, что радует ваши глаза.

Максимализм диктует необходимость проявить чувство стиля и умение создать сложный интерьер. Все его составляющие должны подбираться гармонично и со вкусом. Поэтому, если вы не уверены, что сможете избежать «перегруженности» пространства, то стоит пригласить профессионального дизайнера.

Источник: ru.decor-modern.com

Источник: ru.decor-modern.com

Источник: ru.decor-modern.com

Источник: ru.decor-modern.com

Минимализм

Минимализм зародился в Европе во второй половине ХХ века как ответ дизайнерского искусства на модернистические веяния. Романтические настроения постепенно уступили позиции практичности и функциональности в вещах, а затем плавно перешли в лаконичность и четкость форм. В наше время этот стиль не теряет актуальности, ведь благодаря ему можно сделать помещения комфортабельными, удобными и технологичными. Плюс ко всему для минимализма площадь не играет большой роли, а значит он идеально подходит для небольших квартир (студий, малогабариток, smart-квартир) в новостройках.

Если очень просто, то минимализм предполагает минимум мебели и других элементов отделки. Комнаты не должны выглядеть «захламленными» вещами и декором. Но при всем прочем минимализму не чужды уют, красота и комфорт.

Отличительные черты минимализма:

· Чаще всего предполагается отсутствие деления на комнаты. Как правило, внутренние перегородки убирают, двери заменяют арками, расширяют окна. В качестве разделителей используют зональную отделку, элементы мебели или грамотно выстроенную подсветку.

· Геометричность, простота форм, строгость линий.

· Единая цветовая палитра. В минимализме важна игра полутонов, в большинстве случаев используют белый цвет в дуэте с черным или серым. Однако в последнее время на смену им приходит более теплая гамма оттенков (например, бежевые тона).

· Закрытые системы хранения. На них не делают упор, поэтому чаще всего системы хранения заказывают в тон стенам.

· Функциональность и технологичность конструкций.

· Грамотное освещение (искусственное и естественное), которое создает необходимые стилистические акценты.

· Использование натуральных материалов. Да, применение пластика, металла или синтетики не противоречит принципам минимализма. Однако главенствуют здесь все-таки естественные материалы. В декорировании используют стекло, кирпич, бетон, дерево, кожу, лён, камень и тому подобное. Иногда материалы специально не обрабатывают, чтобы заострить внимание на грубой фактуре.

· Декор не имеет большого значения в минималистском стиле. Впрочем, если уж сильно хочется красивых деталей, то можно добавить в интерьер черно-белые фотографии или репродукции известных картин, современные металлические композиции, фарфоровые вазы, большие скульптуры, футуристические часы и другое. Уместными будут и живые растения, например, драцена, карликовая пальма, бамбук Сандера, кротон. Они создадут домашнюю обстановку и привнесут жизненности.

Минимализм требует особого внимания к деталям, безупречного чувства стиля и меры. Только правильная работа с цветом, светом и фактурой материалов позволит добиться желаемого результата.

Источник: remontbp.com

Источник: remontbp.com

Источник: remontbp.com

Источник: remontbp.com

Скандинавский стиль

Почему скандинавский стиль в дизайне интерьера так популярен? Ответов на этот вопрос может быть много. Он рационален, минималистичен, скромен и приспособлен под образ жизни своих обитателей. Такая дизайнерская задумка позволяет визуально расширить пространство за счет разнообразного освещения и использования преимущественно светлых тонов. Лишних деталей в нем нет, а значит квадратные метры расходуются по назначению. Плюс ко всему, даже несмотря на некую аскетичность и простоту, нордический стиль выглядит дорого и самобытно.

Учитывая такой набор достоинств, среднестатистическому обывателю кажется плёвым делом создать скандинавскую атмосферу в своем доме. А что, стены и потолок красим в белый цвет, на пол укладываем деревянное покрытие, вокруг расставляем милые вещицы и зеленые растения – и все, нужное оформление готово. Между тем все не так очевидно. Дьявол, как известно, кроется в деталях. Детали в скандинавском стиле имеют важную смысловую и функциональную нагрузку, о которой следует знать раньше, чем вы приступите к декорированию жилья.

Ключевые характеристики скандинавского стиля:

· Ахроматическая бело-серая цветовая палитра. Это наследие суровых скандинавских пейзажей, не балующих местных жителей солнечным светом. Логично, что в таком случае помещения делали максимально белыми, чтобы сохранить малейшие лучики света. Но не бойтесь, что ваша квартира превратится в больницу. Монохромность нордического дизайна разбавляют разнообразными оттенками окружающей среды: теплые бежевые тона, нейтральный серый, прохладная синева, черные контрасты. Кроме этого, белый цвет – лишь фон, «чистый лист», на котором появляются яркие цветные «пятна» в виде мебели или декоративных элементов.

· Обилие света – еще одно важное условие. Северные страны Европы находятся во власти сурового климата, а значит главная задача интерьера – заполучить как можно больше солнечного света. Окна в скандинавских квартирах обычно панорамные. Шторы либо сделаны из полупрозрачных тканей, либо вообще отсутствуют. Когда же нет возможности получить необходимое количество естественного света, на помощь приходит искусственно созданный. Потолочные светильники, споты, торшеры, бра, гирлянды – скандинавы любят сложные световые системы.

· База – натуральные фактуры. Ставка делается на экологичность и природность. Конечно, в первую очередь речь идет о дереве. Приветствуется также натуральный текстиль, керамика, металл, стекло, мех, кожа, штукатурка и бумажные обои. В то же время дорогой паркет можно заменить бюджетным ламинатом, а натуральный мех и кожу их искусственными заменителями.

· Долой сложную и громоздкую мебель! Все мебель в нордическом дизайне простая, умеренных габаритов и функциональная. Столы, стулья и табуреты имеют трапециевидную форму ножек, причем иногда они соединяются крест-накрест черными металлическими перемычками. Мягкая мебель, как правило, это раскладные модели с небольшими ножками.

· Оживить прохладный скандинавский дизайн помогут декоративные предметы. Штрихи к общему портрету – керамическая и фарфоровая посуда, зеркала, светильники, фонарики, свечи, картины с растительной, животной и морской тематикой. Согреет интерьер уютный текстиль: ворсистые ковры, лоскутные дорожки, мягкие пледы, диванные подушки насыщенных оттенков.

· Куда же нам без декоративных растений, напоминающих о быстротечном лете! Зелень везде: цветочные горшки на подоконниках, вазы с цветами на столиках, а с потолка и стен свисают кашпо.

Стиль со скандинавским характером не терпит вычурности и нарочитой роскоши. Если вы стремитесь к простой, скромной, но в то же время уютной, современной и практичной атмосфере, то этот дизайн подойдет как нельзя лучше.

Источник: mossebo.studio

Источник: mossebo.studio

Источник: mossebo.studio

Источник: mossebo.studio

Эко-стиль

Земля – наш общий дом, который нуждается в защите. Сейчас все больше людей озабочены экологическими проблемами и ищут способы осознанного потребления. Во многих странах отказываются от пластика, одноразовых пакетов и посуды, переходят на возобновляемые источники энергии и тому подобное.

Дизайнеры не могли не откликнуться на глобальные тенденции. Эко-стиль, удачно сочетающийся с другими современными направлениями, приемлет использование натуральных материалов наравне с самыми инновационными технологиями. Он подходит тем, кто хочет достичь гармонии с окружающим миром, ценит и любит его красоту.

Главные особенности эко-стиля:

· Максимум свободного пространства. Дайте себе возможность дышать полной грудью и не ограничиваться в движении: оставьте только самую необходимую мебель. Несомненным плюсом будет совмещенное пространство и отсутствие дверей. Если же зонирование необходимо, то присмотритесь к раздвижным стеклянным перегородкам и японским ширмам.

· Натуральные материалы. «Зеленый» свет дереву, бамбуку, камню, стеклу, глине, натуральному текстилю, бумажным обоям. По возможности отдайте предпочтение предметам, уже бывшим в использовании. Естественно, что никакого натурального меха или кожи, явной синтетики и продуктов химической промышленности.

· Естественные тона – must have для оформления и декорирования подобного интерьера. Зеленый и все его оттенки, желтый, светло-голубой, бежевый, коричневый навеяны самой природой.

· Чем больше освещения, тем лучше. Выбирая светильники, присмотритесь также к скрытой галогеновой подсветке. Она выгодно подчеркнет элементы эко-дизайна.

· Для интерьера в эко-стиле подойдет мебель простого исполнения с правильными геометрическими формами. Натуральность материалов – превыше всего. Кроме этого, у мебели могут быть признаки вторичного использования – потертости, царапины, выцветшие части.

· С декором и аксессуарами в эко-стиле лучше не переусердствовать. Всего должно быть в меру. Можно установить аквариум, купить плетеные вазы и корзины для фруктов, поставить большие горшки с декоративно-лиственными деревьями. Что касается текстиля, то используют натуральные ткани – лён, хлопок, рогожку. Окна по возможности не завешивают. Однако если это необходимо, то можно выбрать простые шторы: римские, японские или рулонные.

· В эко-стиле одним из дополнений является использование энергосберегающих и создающих индивидуальный микроклимат технологий. В тренде – системы «умный дом», ионизаторы, увлажнители воздуха.

Эко-стиль позволяет даже жителю большого мегаполиса почувствовать единение с природой, ощутить естественность и свежесть. Главное – быть по-настоящему влюбленным в окружающий мир и искренне заботиться о его сохранности.

Источник: srbu.ru

Источник: srbu.ru

Источник: srbu.ru

Источник: srbu.ru

Джапанди

Джапанди – один из новейших стилей и настоящий интерьерный тренд 2021 года.

Слово «джапанди» происходит от слияния двух английских слов – Japan и scandi. Вы наверняка догадались, что этот стиль – невероятное сочетание дизайнерских направлений с двух концов континента – скандинавского и японского. Кажется чем-то фантастическим способность объединить естественность и легкость скандии с эстетикой минимализма Страны восходящего солнца. Однако этот очаровательный симбиоз подойдет для вашей квартиры, если вы любите гармонию, сдержанность, упорядоченность и нуждаетесь в успокаивающей обстановке.

Базовые характеристики стиля джапанди:

· Рациональность и функциональность. Предполагается использование вещей по минимуму, каждая из которых имеет свое место и свое предназначение.

· Простые формы и линии.

· Максимально открытое пространство, зонирование с помощью мобильных перегородок.

· В этом стиле нет места обоям, узорчатым панелям, сложным рельефам. Вместо этого выбирают окрашенные и отштукатуренные стены, полы из натурального камня, дерева и матового керамогранита, окрашенные или побеленные потолки. Таким образом, стены, полы и потолки создают единый фон, на котором линии мебели и декора будут смотреться выгодно и без ярких цветовых акцентов.

· Палитра неброских оттенков, приближенных к натуральным. Это кофейные и бежевые тона, землистые и теплые древесные, спокойные серые, черные и темно-коричневые для акцентов, приглушенный или матовый белый, а для небольших контрастов – охра и терракота.

· Минимально возможная высота мебели. Низкие столики, диваны, стулья, кресла и пуфы с четкими формами зададут особый интерьерный ритм. И каркас мебели, и ее обивка должны быть выполнены из натуральных материалов. Никакого декора!

· Закрытые системы хранения. Стиль джапанди не терпит открытых стеллажей и выставленных на всеобщее обозрение вещей. Модульные шкафы, небольшие длинные комоды, подвесные консоли – эстетичное хранение вещей можно организовать в самых разных системах хранения. Не забывайте о стилизованных органайзерах, плетеных корзинах, закрытых тканевых и деревянных контейнерах: они лишь подчеркнут стремление к порядку.

· Минимальное декорирование. Впрочем, это не значит его полное отсутствие. Интерьер вполне оживят одна-две абстрактные черно-белые картины, простые изделия из керамики, тканые джутовые коврики или циновки спокойных оттенков, скрытые системы освещения, книги на столах в специальных держателях и тому подобное. Приветствуются живые растения, например, небольшие древовидные растения в кадках, неприхотливые суккуленты или неброские икебаны.

Источник: konnichiwa.ru

Источник: konnichiwa.ru

Источник: konnichiwa.ru

Источник: konnichiwa.ru

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/5-samykh-populyarnykh-stiley-v-dizayne-interera-v-2021-godu