Хотел выбрать игрушку в соседнем магазине: в Рубежном трехлетний мальчик сбежал из садика

Во время прогулки на территории детского сада мальчик убежал от воспитательницы через забор. Как оказалось, ребенок побежал в соседний магазин, чтобы выбрать игрушку. Сейчас с ним все хорошо, он в безопасности.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня, 13 апреля, за помощью в полицию г. Рубежного обратилась взволнованная мать мальчика с сообщением об исчезновении ребенка из детского сада.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа с инспектором-ювеналом, которые сразу нашли ребенка в магазине, который расположен неподалеку. Оказалось, что всей группой вместе с воспитательницей дошкольники вышли на площадку заведения на прогулку. Зная, что малыш очень активный, воспитательница находилась вместе с ребенком и приглядывала за ним, но озорник воспользовался моментом, когда дети собирали игрушки, а руководитель группы держала пакет для них, побежал к забору и через дырку выбрался с территории сада.

Напуганная женщина побежала за ребенком, сообщила матери мальчика и начала самостоятельные поиски беглеца. К счастью, ребенок мгновенно нашелся и не успел испугаться. «Детские» полицейские проговорили с мальчиком о правилах поведения в детском саду, на улице и дома, а также указали воспитателям и администрации учреждения о недопущении подобных случаев в будущем.