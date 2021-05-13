Франция выделит 70 миллионов евро на модернизацию водоснабжения в Луганской области

Сегодня, 13 мая, подписано межправительственное соглашение между Украиной и Францией по привлечению от правительства Франции кредитных средств в размере 70 млн евро для восстановления и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Попаснянском районе Луганской области, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Переговоры Минреинтеграции с Посольством Франции в Украине по привлечению финансирования от правительства Франции были начаты в сентябре. Благодаря проактивной позиции посла Франции в Украине Этьена де Понсена, работе Луганской ОГА-ВГА и ее руководителя Сергея Гайдая, команде Минреинтеграции, мы смогли в удивительно короткие сроки выйти на старт реализации этого важного для людей проекта. Для понимания – общее количество потребителей, которым поставляет питьевую воду «Попаснянский районный водоканал» достигает 1 млн граждан. То есть, более 1 млн человек в результате получат качественную питьевую воду. Я благодарен нашим французским партнерам за поддержку. Ведь кредит предоставляется Украине на очень выгодных условиях: на 40 лет, из которых 15 лет льготный период, с годовой ставкой кредитования 0,0092% », – подчеркнул вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Он сообщил, что в течение апреля-мая текущего года Минреинтеграции совместно с посольством Франции в Украине и Министерством финансов Франции при участии консорциума Vinci и Razel провело ряд согласительных совещаний для подготовки Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Франции.

Согласованный текст документа вчера, 12 мая 2021, был рассмотрен и утвержден Кабинетом Министров Украины.

Срок реализации проекта – 2022-2026 годы.

В результате будет обеспечено бесперебойное снабжение качественной питьевой воды для населения и предприятий на подконтрольной Правительству территории Украины г. Попасная., г. Горское., г. Золотое, пгт. Станица Луганская, пгт Нижнее, пгт Тошковка, пгт Врубовка, пгт Малорязанцево, пгт Волчеяровка, пгт Новотошковское, пос. Расцвет, пос. Лоскутовка, пос. Подлесное, пос. Устиновка, с. Верхняя Ольховая, с. Нижняя Ольховая, с. Плотина, с. Нижнетеплое, с. Артема, с. Боброво, с. Золотаревка и тому подобное.

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало переговоры с французской делегацией по реализации проектов реконструкции сетей водоснабжения в Луганской области, в частности в городе Попасная в конце сентября 2020 года.

Кроме того, в июле прошлого года подписано финансовое соглашение между Министерством финансов Украины и городом Мариуполь по реализации проекта строительства завода по производству питьевой воды в Мариуполе.