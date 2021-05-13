На трассе «Новоайдар-Северодонецк» произошло ДТП: пострадала женщина

Вчера, 12 мая, на автодороге «Новоайдар-Северодонецк» произошла автопроисшествие, в результате которой женщина-водитель получила телесные повреждения. По данному факту начато уголовное производство. Полиция ищет свидетелей происшествия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, в 8:10, в полицию поступило сообщение 48-летнего северодончанина о том, что он, на своем автомобиле «Volkswagen», двигался по трассе «Новоайдар-Северодонецк». Во время маневра по обгону допустил столкновение с автомобилем «ЗАЗ Славута». В результате ДТП 32-летняя водитель автомобиля получила телесные повреждения, сейчас она госпитализирована в городскую больницу.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Если вы стали свидетелем происшествия, обратитесь в Северодонецкое городское управление полиции по адресу: г.. Северодонецк, ул. Партизанская, 16 или по телефону (06452) 4-41-30 или 095-234-57-37.